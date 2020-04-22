В Черновицкой области женщина пойдет под суд за то, что напоила собаку алкоголем

Ей грозит штраф.

В Черновицкой области женщина пойдет под суд за то, что напоила собаку алкоголем

Сотрудники Национальной полициив Черновицкой области заметили в соцсетях видео, на котором девушка поит собаку спиртным, после чего разыскали эту девушку.

Об этом сообщаеся на сайте Нацполиции.

Отмечается, что правоохранители выяснили, что на видео зафиксировано неправомерные действия 18-летней жительницы Герцаевского района. Полицейские опросили девушку и взяли у нее письменное объяснение.

"Нарушительница признала свою вину и рассказала, что выполняла задачи игры, суть которой заключалась в том, чтобы напоить животное алкоголем. Сотрудники Герцаевского отделения полиции составили на нее административный протокол по части 1 статьи 89 (жестокое обращение с животными) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - отмечается в сообщении.

В полиции отмеччают, что такие действия влекут за собой наложение штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, в начале марта полиция заводила уголовное производство из-за жестокого обращения с животными в Сумах. У жительницы города изъяли пять собак, которые содержались в тесном хозяйственном помещении, без выгула и надлежащего питания. На их телах были многочисленные шрамы.

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