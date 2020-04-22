Профессор химии организовал производство амфетамина в Киеве

СБУ ликвидировала две подпольные лаборатории.

Профессор химии организовал производство амфетамина в Киеве
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины ликвидировала в Киевской области две лаборатории по производству и сбыту наркотиков.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"По данным следствия, группу организовал бывший преподаватель химии - профессор одного из высших учебных заведений Киева. Фигуранты наладили производство психотропных веществ - амфетамина и катинона, а также прекурсора - фенилнитропропена. Две подпольные лаборатории злоумышленники обустроили по месту жительства лидера группировки - в столице и в гаражном помещении арендованного частного дома в Киевской области", - говорится в сообщении.

Химвещества для изготовления наркотиков преступники получали из стран Азии и Западной Европы, в том числе - через сервисы международной почтовой связи. Сырье они хранили на территории арендованного склада в Киеве. Готовые наркотики участники группы реализовывали через специально созданный сайт или другие интернет-платформы.

Фото: ssu.gov.ua

"Полученные знания и опыт по производству психотропных организатор группировки за деньги передавал другим подпольным «специалистам» среди представителей криминальных кругов", - отметили в СБУ.В ходе обысков правоохранители изъяли более 1 кг амфетамина, более 5 кг катинона, более 9 кг фенилнитропропена, который является основным компонентом для изготовления психотропного вещества амфетамина, и более 80 литров других прекурсоров. Также было изъято почти 2 кг каннабиса, 2 литра ртути, более тонны химических веществ, а также оборудование.

Фото: ssu.gov.ua

"Из изъятых в ходе обыска веществ и прекурсоров злоумышленники планировали изготовить почти 30 кг психотропных веществ общей стоимостью примерно 7,5 млн гривен по ценам черного рынка. Сейчас решается вопрос о сообщение участникам наркогруппировки о подозрении по статьям 307, 311 и 313 Уголовного кодекса Украины", - добавили в Службе безопасности.

Напомним, накануне в Киеве разоблачили масштабный наркосиндикат, возглавляемый бывшим правоохранителем.

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