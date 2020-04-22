Коронавирус из закрытого Першотравенска попал в Днепр

В Днепре зафиксировали вспышку коронавируса, связанную с закрытым на карантин городом Першотравенск.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

"В городе, похоже, произошла конкретная вспышка COVID-19. За последние сутки - плюс 20. Было по одному-два в сутки, а теперь плюс 20... Почти все новые заболевшие в Днепре COVID-19 - это контакты по Першотравенску. После вспышки там заболевания среди последователей одной из харизматических церквей, слушателей «библейской» школы, коронавирус теперь, похоже, плотно заехал в Днепр", - написал Филатов в фейсбуке.

Глава облсовета Святослав Олийнык уточнил, что в Першотравенске была устроена международная религиозная школа христианской церкви "Новое поколение". Раньше вспышки коронавируса из-за этой школы были выявлены и в других населенных пунктах области: в Павлограде - семь, в Петропавловке - одиннадцать.

"Пока что из числа выявленных новых заболевших в Днепре - 12 человек, которые посетили эту школу. Второй источник - это внутреннее для Днепра - через пациентов, которые находились на лечении в 21-й инфекционной больнице. При непонятных обстоятельствах больных переместили в другие больницы города, и таким образом, стали источником заражения для других больных", - сообщил он.

Напомним, что вспышку в Першотравенске выявили 6 апреля, а 8 числа уже было принято решение ограничит въезд и выезд из города.