?Суд оправдал сбежавших из обсервации эвакуированных с Бали украинцев, которых оштрафовала полиция

Граждане Украины, эвакуированные на родину 30 марта с острова Бали и сбежавшие из обсервации, не нарушили правила карантина. Такое решение принял Оболонский райсуд Киева , не увидев в их действиях состава преступления.

Об этом сообщается на странице юридической компании "Миллер" в фейсбуке.

"Напоминаем, что 30 марта на пассажиров знаменитого рейса из Бали были составлены протоколы о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст 44-3 КУоАП, поскольку они отказались от прохождения якобы обязательной 14-дневной обсервации. Наши адвокаты написали пост на эту тему, который вызвал большой интерес со стороны общественности. В нем подробно изложено, почему протоколы в отношении пассажиров составлены с нарушением действующего на тот момент законодательства... Напомним, что причина отсутствия состава правонарушения в действиях туристов простая - постановление КМУ №241 от 29.03.2020, которым утверждена обязательная обсервация, не вступило в сило на момент составления протоколов, а вступило в силу на следующий день после их составления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд на прошлой неделе рассмотрел четыре дела об административных правонарушениях относительно нарушений карантина пассажирами данного рейса.

"Наши адвокаты и юристы приложили максимум усилий, и успешно защитили интересы туристов. Суд закрыл административные производства в отношении туристов в связи с тем, что в их действиях отсутствуют событие и состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 КУоАП. Наиболее любопытным читателям сообщаем, что наши клиенты не слонялись по городам и добросовестно провели 14-дневный срок на самоизоляции дома. Сейчас ни у одного из них не выявлено признаков коронавирусной болезни", - подчеркнули в юридической компании.

Сообщается, что еще предстоит несколько судебных заседаний по поводу нарушения правил карантина пассажирами рейса из Бали, но "положительная судебная практика по этому вопросу уже начала формироваться".

Напомним, 29 марта марта в "Борисполе" приземлился эвакуационный рейс "Доха - Киев ", на котором с пересадками прилетели украинцы, отдыхавшие на Бали и в других странах. Их разместили на обсервацию в киевские отели, но многие из них - сбежали. За нарушение обсервации полиция выписала гражданам штрафы, а также взяла под охрану отель "Козацкий".

Глава МВД Аресен Аваков позже заявил, что каждый третий пассажир эвакуационного рейса с Бали улетел из страны после анонсированного закрытия границ в связи с коронавирусом и призыва вернуться в свою страну.

Кабмин сообщил, что поддержал усиление карантинных мер из-за коронавируса 30 марта.