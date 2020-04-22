Полиция готовит расследование об участии младенцев в съемках фильма "Дау. Дегенерация"
Детский омбудсмен подозревает факты нарушения прав детей.
Национальная полиция будет вести расследование относительно создателей фильма "Дау. Дегенерация", где, по сообщению уполномоченного по правам детей Николая Кулебы, были задействованы младенцы из интернатов.
Информацию о том, что готовится расследование, LB.ua подтвердили источники в Национальной полиции.
Ранее Николай Кулеба заявил, что обратился в полицию с запросом расследовать факты привлечения младенцев в съемки фильма "Дау. Дегенерация".
"Нужно расследовать все, что там происходило. У нас есть разная информация из разных источников, от людей, участвовавших в проекте, но ее нужно проверить, – объяснил Кулеба в комментарии LB.ua. – По инсайдерской информации, ребенок, игравший сына главных героев, был сиротой – его использовали для съемок, он пожил в "семье" и его вернули обратно в интернат, когда съемки завершились. Этот факт тоже нужно установить".
Он добавил, что Офис омбудсмена обзвонил дома ребенка в Харьковской области и ни один из его руководителей не подтвердил, что дети из этих домов участвовали в съемках "Дау".
"Главное сейчас – начать расследование того, что происходило на съемках, внести это в ЕРДР (единый реестр досудебных расследований). Начать можно с подозрения в эксплуатации детей, – добавляет он, – а затем, возможно, вскроется что-то еще и тогда уже можно будет инкриминировать другие преступления. Но об этом уже будет известно в рамках расследования".
Кулеба добавил, что все, что его интересует, – это "нарушались ли права детей, и если да, то каким образом. Если участвовавшие в съемках дети были из домов ребенка, то на основании чего эти дети там участвовали, кому были переданы, кем сопровождались и были ли оформлены соответствующие документы. Если этого не было, это – эксплуатация и тогда виновные в этом должны понести ответственность – либо родители этих детей, либо органы опеки, которые являются представителями детей".
Омбудсмен также отметил, что в Украине нет законодательства, регулирующего участие детей в съемках кино, и что "этот случай может нам помочь разработать такое законодательство".
Фильм "Дау. Дегенерация" – один из серии фильмов, созданных роSSийским режиссером Ильей Хржановским о физике Льве Ландау. Съемки велись в Харькове с 2008 по 2011 год. В прошлом году в Париже результаты работы Хржановского и его команды были представлены как инсталляция. В этом году на Берлинском кинофестивале показали два фильма – "Дау. Наташа" в основном конкурсе и "Дау. Дегенерация" – вне конкурса. В последнем одну из ролей играет роSSийский неонацист Максим Марцинкевич.
Сейчас Илья Хржановский – художественный руководитель Мемориального центра "Бабий Яр", частной институции, основанной бизнесменом Михаилом Фридманом в Киеве.