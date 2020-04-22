Полиция готовит расследование об участии младенцев в съемках фильма "Дау. Дегенерация"

Детский омбудсмен подозревает факты нарушения прав детей.

Полиция готовит расследование об участии младенцев в съемках фильма "Дау. Дегенерация"
Кадр из фильма "Дау. Дегенерация"
Фото: Facebook / Микола Кулеба

Национальная полиция будет вести расследование относительно создателей фильма "Дау. Дегенерация", где, по сообщению уполномоченного по правам детей Николая Кулебы, были задействованы младенцы из интернатов.

Информацию о том, что готовится расследование, LB.ua подтвердили источники в Национальной полиции.

Ранее Николай Кулеба заявил, что обратился в полицию с запросом расследовать факты привлечения младенцев в съемки фильма "Дау. Дегенерация".

"Нужно расследовать все, что там происходило. У нас есть разная информация из разных источников, от людей, участвовавших в проекте, но ее нужно проверить, – объяснил Кулеба в комментарии LB.ua. – По инсайдерской информации, ребенок, игравший сына главных героев, был сиротой – его использовали для съемок, он пожил в "семье" и его вернули обратно в интернат, когда съемки завершились. Этот факт тоже нужно установить".

Он добавил, что Офис омбудсмена обзвонил дома ребенка в Харьковской области и ни один из его руководителей не подтвердил, что дети из этих домов участвовали в съемках "Дау".

"Главное сейчас – начать расследование того, что происходило на съемках, внести это в ЕРДР (единый реестр досудебных расследований). Начать можно с подозрения в эксплуатации детей, – добавляет он, – а затем, возможно, вскроется что-то еще и тогда уже можно будет инкриминировать другие преступления. Но об этом уже будет известно в рамках расследования".

Кулеба добавил, что все, что его интересует, – это "нарушались ли права детей, и если да, то каким образом. Если участвовавшие в съемках дети были из домов ребенка, то на основании чего эти дети там участвовали, кому были переданы, кем сопровождались и были ли оформлены соответствующие документы. Если этого не было, это – эксплуатация и тогда виновные в этом должны понести ответственность – либо родители этих детей, либо органы опеки, которые являются представителями детей".

Омбудсмен также отметил, что в Украине нет законодательства, регулирующего участие детей в съемках кино, и что "этот случай может нам помочь разработать такое законодательство".

Фильм "Дау. Дегенерация" – один из серии фильмов, созданных роSSийским режиссером Ильей Хржановским о физике Льве Ландау. Съемки велись в Харькове с 2008 по 2011 год. В прошлом году в Париже результаты работы Хржановского и его команды были представлены как инсталляция. В этом году на Берлинском кинофестивале показали два фильма – "Дау. Наташа" в основном конкурсе и "Дау. Дегенерация" – вне конкурса. В последнем одну из ролей играет роSSийский неонацист Максим Марцинкевич.

Сейчас Илья Хржановский – художественный руководитель Мемориального центра "Бабий Яр", частной институции, основанной бизнесменом Михаилом Фридманом в Киеве.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Жительница Почаева умерла от коронавирусаЖительница Почаева умерла от коронавируса
Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)
Лесные пожары в Житомирской области перекинулись на села, людей эвакуируютЛесные пожары в Житомирской области перекинулись на села, людей эвакуируют
В прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человекВ прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человек
Коронавирус обнаружили в женском монастыре в Хмельницкой областиКоронавирус обнаружили в женском монастыре в Хмельницкой области
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве полиция задержала организованную группу наркодилеров и изъяла рекордную партию метадона (фото, видео)В Киеве полиция задержала организованную группу наркодилеров и изъяла рекордную партию метадона (фото, видео)
В Обухове полиция задержала мужчину, который ножом ранил родственника во время застольяВ Обухове полиция задержала мужчину, который ножом ранил родственника во время застолья
Полиция сообщила о массовом нарушении карантина в Почаевской лавреПолиция сообщила о массовом нарушении карантина в Почаевской лавре
Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)
Полиция открыло дело из-за нарушения карантина в кафедральном соборе УПЦ МП в ДнепреПолиция открыло дело из-за нарушения карантина в кафедральном соборе УПЦ МП в Днепре
Полиция разыскивает двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской областиПолиция разыскивает двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области
Полиция Киевщины объявила о подозрении еще одному мужчине, по вине которого мог произойти пожар в Чернобыльской зоне отчуждения (фото, видео)Полиция Киевщины объявила о подозрении еще одному мужчине, по вине которого мог произойти пожар в Чернобыльской зоне отчуждения (фото, видео)
Полиция и Нацгвардия контроллируют входы и выходы с территории Киево-Печерской Лавры из-за карантина (видео)Полиция и Нацгвардия контроллируют входы и выходы с территории Киево-Печерской Лавры из-за карантина (видео)
Полиция установила второго поджигателя леса в зоне отчуждения ЧАЭСПолиция установила второго поджигателя леса в зоне отчуждения ЧАЭС
Киевская полиция начала искать нарушителей карантина с помощью дроновКиевская полиция начала искать нарушителей карантина с помощью дронов
Последние новости
Подгружаем последние новости