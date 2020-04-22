Во Львове во время вооруженного нападения застрелили человека

Убийцы скрылись, их ищет вся полиция области.

Фото: facebook/Департамент карного розшуку Національної поліції України

Во Львове во время вооруженного нападения на улице Академика Павлова застрелили человека.

Об этом говорится в сообщении Департамента уголовного розыска.

Информация о стрельбе поступила в полицию около 10:00. На место выехала следственно-оперативная группа Лычаковского отдела полиции, оперативники уголовного розыска. Также приехали руководители областного управления полиции.

По предварительной информации, в подъезде дома на улице Академиа Павлова несколько мужчин в балаклавах и с огнестрельным оружием напали на двух жителей Львова. Один из пострадавших, 49-летний мужчина, получил смертельные ранения и скончался на месте происшествия.

Нападавшие скрылись на автомобиле Ford.

На розыск и задержание преступников брошены сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовской области.

Фото: facebook/Igor Zinkevych

Фото: facebook/Департамент карного розшуку Національної поліції України

Фото: facebook/Департамент карного розшуку Національної поліції України

Фото: facebook/Igor Zinkevych

Фото: facebook/Igor Zinkevych

Напомним, в начале апреля в Черновцах выстрелом из огнестрельного оружия смертельно ранили 33-летнего местного жителя.

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