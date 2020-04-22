В Киеве за сутки выявили коронавирус еще у 97 человек

За минувшие сутки коронавирус в столице подтвердили еще у 97 человек. Среди них – 10 медработников. Всего в Киеве уже 989 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Об этом KV стало известно из видеообращения мэра Киева Виталия Кличко.

По его словам, среди заболевших 34 женщин в возрасте от 22 до 83 лет и 7 девочек в возрасте до 19 лет. Также заболели 52 мужчин от 18 до 85 лет, и 4 мальчика до 17 лет.

В киевские больницы госпитализировали 21 пациента. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Среди тех, у кого за минувшие сутки подтвердили коронавирус, один монах Киево-Печерской лавры и 12 монахов Покровского мужского монастыря, где проводится дезинфекция. Монастырь закрывается на карантин.

За сутки выздоровели 6 человек, всего преодолели это заболевание 39 киевлян.

Напомним, что в правительстве Украины планируют продлить карантин как минимум до 11 мая. После этого предполагается постепенно снимать определенные ограничения, в частности, касающиеся работы малого и среднего бизнеса. Однако бороться с распространением коронавируса придется как минимум два года.