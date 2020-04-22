Количество заболевших COVID-19 в Украине за сутки увеличилась на 467

Больше всего заболевших в Черновицкой области.

В Украине зарегистрировано 6592 случая заболевания коронавирусом. За сутки COVID-19 диагностировали у 467 человек, сообщили на странице Минздрава в Facebook.

Умерли 174 человека, вылечились - 424.

Статистика по регионам:

Винницкая область - 349

Волынская - 176

Днепропетровская - 150

Донецкая - 16

Житомирская - 287

Закарпатская - 218

Запорожская - 141

Ивано-Франковская - 589

Кировоградская - 251

Киев - 989

Киевская область - 390

Львовская - 274

Луганская - 26

Николаевская - 82

Одесская - 148

Полтавская - 116

Ровенская - 353

Сумская - 86

Тернопольская - 471

Харьковская - 82

Херсонская - 72

Хмельницкая - 54

Черновицкая - 1053

Черкасская - 206

Черниговская - 13

Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.

Напомним, что замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что карантинные ограничения для нераспространения коронавируса в Украине могут продлить как минимум до 12 мая.