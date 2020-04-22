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2020-04-22
Количество заболевших COVID-19 в Украине за сутки увеличилась на 467
Больше всего заболевших в Черновицкой области.
В Украине зарегистрировано 6592 случая заболевания коронавирусом. За сутки COVID-19 диагностировали у 467 человек, сообщили на странице Минздрава в Facebook.
Умерли 174 человека, вылечились - 424.
Статистика по регионам:
- Винницкая область - 349
- Волынская - 176
- Днепропетровская - 150
- Донецкая - 16
- Житомирская - 287
- Закарпатская - 218
- Запорожская - 141
- Ивано-Франковская - 589
- Кировоградская - 251
- Киев - 989
- Киевская область - 390
- Львовская - 274
- Луганская - 26
- Николаевская - 82
- Одесская - 148
- Полтавская - 116
- Ровенская - 353
- Сумская - 86
- Тернопольская - 471
- Харьковская - 82
- Херсонская - 72
- Хмельницкая - 54
- Черновицкая - 1053
- Черкасская - 206
- Черниговская - 13
Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.
Напомним, что замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что карантинные ограничения для нераспространения коронавируса в Украине могут продлить как минимум до 12 мая.