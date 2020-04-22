Количество заболевших COVID-19 в Украине за сутки увеличилась на 467

Больше всего заболевших в Черновицкой области.

Количество заболевших COVID-19 в Украине за сутки увеличилась на 467

В Украине зарегистрировано 6592 случая заболевания коронавирусом. За сутки COVID-19 диагностировали у 467 человек, сообщили на странице Минздрава в Facebook.

Умерли 174 человека, вылечились - 424.

Статистика по регионам:

  • Винницкая область - 349
  • Волынская - 176
  • Днепропетровская - 150
  • Донецкая - 16
  • Житомирская - 287
  • Закарпатская - 218
  • Запорожская - 141
  • Ивано-Франковская - 589
  • Кировоградская - 251
  • Киев - 989
  • Киевская область - 390
  • Львовская - 274
  • Луганская - 26
  • Николаевская - 82
  • Одесская - 148
  • Полтавская - 116
  • Ровенская - 353
  • Сумская - 86
  • Тернопольская - 471
  • Харьковская - 82
  • Херсонская - 72
  • Хмельницкая - 54
  • Черновицкая - 1053
  • Черкасская - 206
  • Черниговская - 13

Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.

Напомним, что замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что карантинные ограничения для нераспространения коронавируса в Украине могут продлить как минимум до 12 мая.

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