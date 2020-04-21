В монастыре УПЦ МП возле Хмельницкого подтвердили пять случаев COVID-19

Две монахини госпитализированы, у трех инфицированных нет симптомов.

В Свято-Преображенском женском монастыре УПЦ Московского патриархата подтвердили уже пять случаев коронавирусной болезни.

Об этом на онлайн-брифинге во вторник сообщил глава Хмельницкой обладминистрации Дмитрий Габинет.

Монастырь находится в селе Головчинцы неподалеку от областного центра.

"На этот момент в этом монастыре пять больных. Из них это три монахини, один человек - это священник, и послушник черновицкого монастыря. На стационарном лечении находятся две монашки в Хмельницкой инфекционной больнице. Три человека находятся на амбулаторном лечении по месту своего постоянного пребывания... Состояние их таково, что проявлений заболевания никаких нет, они пока что бессимптомные носителями", - рассказал Габинет.

Всего медики взяли биоматериалы на анализ у 44 контактных лиц, из которых 33 - священнослужители и монахини. Успели проверить 28 человек, информация по остальным будет известна позже.

Головчинецкий монастырь закрыт для посещения.

Всего на территории Хмельницкой области заболели 55 человек. Из них умерли четыре человека, выздоровели пять.