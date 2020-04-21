В Киеве разоблачили масштабный наркосиндикат, возглавляемый бывшим правоохранителем

Изъято рекордное количество психотропного вещества.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Киеве прокуратура и полиция разоблачили деятельность мощного наркосиндиката, который возглавлял экс-правоохранитель.

Изъята рекордная партия метадона, стоимость которой оценивается в $2 млн, сообщили на странице Прокуратуры Киева в Facebook.

21 апреля прокуратура и полиция провели общую спецоперацию, в ходе которой ликвидировали наркоорганизацию, члены которой причастны к массовому производству и сбыту на территории Киева и области особо опасного вещества метадон.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

"В ходе спецоперации провели около 70 одновременных обысков по местам жительства и в транспортных средствах участников преступной группировки, а также в двух нарколабораториях, размещенных в Киеве и Киевской области", - говорится в сообщении.

Изъято 50 кг метадона. Это сама большая партия психотропных веществ, изъятая за последние годы. Также изъяли 500 л прекурсоров, оборудования, которое использовалось для изготовления наркотика.

Задержаны 13 участников преступной группировки. Среди них и два организатора, в том числе бывший работник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков органов внутренних дел.

Решается вопрос об избрании мер пресечения всем задержанным. Расследование ведется по двум статьям Уголовного кодекса - ч.3 ст. 307 (незаконное производство, изготовления, покупка, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических и психотропных веществ в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 313 (похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических или психотропных веществ).

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Напомним, что в декабре в Одессе утилизировали почти 4 тонны наркотиков, которые были изъяты Службой безопасности Украины в рамках противодействия незаконному обращению наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров.



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