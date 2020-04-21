В Черновицкой области с разницей в день умерли братья 19 и 25 лет с подозрением на COVID-19

В реанимации находятся их отец и бабушка.

В Черновицкой области с разницей в день умерли братья 19 и 25 лет с подозрением на COVID-19
Фото: molbuk.ua

В Черновицкой области с разницей в один день умерли двое братьев из села Иживцы, у которых было подозрение на коронавирусную болезнь. Младшему было 19 лет, старшему - 25.

Об этом сообщили председатель Чудейской территориальной громады Анатолий Пицул и глава Сторожинецкого района Дмитрий Балинов.

Младший брат умер на Пасху в 22:50.

"Парень 24.07.2000 г.р. 19 лет. Был госпитализирован утром 17 апреля по направлению семейного врача с диагнозом внегоспитальная правосторонняя верхнедолевая пневмония. Врачи приложили максимум усилий, чтобы спасти молодому человеку жизнь. Он был подключен к оксигенатору, потом на инвазивной вентиляции легких. Заключительный диагноз: внегоспитальная двусторонняя полисегментарная вирусно-бактериальная пневмония, отек легких, бактериальный шок. У парня не было никаких сопутствующих диагнозов", - сообщил в понедельник Балинов в фейсбуке.

Утром 21 апреля умер его старший брат 1995 года рождения.

Он тоже был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

"У нас есть два брата, которые умерли от коронавируса, старший пробыл на инвазионной вентиляции легких больше 10 дней. Еще сегодня в реанимации находится отец и бабушка парней. В Иживцах двух братьев хоронят сегодня в одной могиле мама вместе с сыном. У родителей остался еще один сын", - цитирует "Черновицкий проминь" главу Чудейской ОТГ.

Напомним, что по состоянию на утро 21 апреля в Черновицкой области коронавирусом заразились 988 человек - больше, чем в любом другом регионе.

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