Владельцы оружия объединяются для отпора возможному насилию и грабежам в период кризиса

В “Украинской ассоциации владельцев оружия” (УАВО) считают, что карантин и углубление социального и экономического кризиса в стране вполне могут привести к росту уровня криминала и насильственных преступлений. В связи с этим ассоциация объявила о начале действия своей программы “Наше дело”, целью которой является совместный отпор владельцев оружия возможным проявлениям насилия или грабежам. При этом участниками такой общественной инициативы могут стать только члены УАВО.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Всеукраинской общественной организации “Украинская ассоциация владельцев оружия” (*).

Как следует из сообщения, в ассоциации владельцев оружия опасаются, что карантин и углубление социального и экономического кризиса с большой вероятностью будут иметь негативный сценарий. В частности, в ассоциации считают возможным резкий рост уровня криминала и насильственных преступлений.

В связи с этим, УАВО решила, что необходимы “координация и сплочение на добровольных началах” владельцев оружия. Отмечается, что речь идет только о членах УАВО.

Согласно сообщению, целью такой координации являются:

предоставление взаимопомощи членам УАВО и их семей;быстрый обмен информацией по развитию событий;немедленная реакция на угрозы жизни и здоровью;отпор проявлениям насилия или противоправному посягательству на имущество.

“В условиях вполне возможной бездеятельности или беспомощности правоохранительных органов, спокойствие на наших улицах и безопасность наших семей это снова, как и всегда – наше дело”, – сказано в сообщении.

При этом отмечается, что владельцы оружия не создают конкуренцию правоохранительным органам, а хотят лишь подстраховаться на случай их несвоевременного реагирования на угрозы.

Также в ассоциации заявляют, что считают эффективным именно локальный уровень координации, когда члены УАВО имеют связь со своими единомышленниками, проживающими в пределах одного микрорайона, или которые проживают рядом в поселке и смогут быстро организовывать необходимые меры взаимопомощи.

“Даже только информация о присутствии сознательных и скоординированных владельцев оружия сможет стать мерой превентивного характера, сможет сдерживать преступность”, – заявляют в УАВО.

Регистрация владельцев оружия в общественную инициативу “Наше дело” стартовала с Киева . Пилотный проект ассоциация владельцев оружия запустила в Днепровском районе. Сейчас открыта регистрация для жителей всех районов Киева и других городов Украины.

* Всеукраїнська громадська організація “Українська асоціація власників зброї” (код ЄДРПОУ: 36845014)