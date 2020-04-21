В Николаевской области зафиксировали первую смерть от коронавируса

Умершей женщине был 81 год.

В Николаевской области зафиксировали первую смерть от коронавируса
Фото: nikolaev24.com.ua

В Николаевской области зафиксировали первую смерть от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщил областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Во вторник, 21 апреля, умерла 81-летняя жительница села Вороновка Вознесенского района.

Женщина заболела 1 апреля. 9 апреля ее госпитализировали в Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней с подозрением на COVID-19, которое подтвердилось через два дня.

Напомним, что Николаевская область до 11 апреля оставалась единственным в Украине регионом без COVID-19, туда даже приезжала проверка из Киева, чтобы выяснить причину такого "феномена". За следующие десять дней в регионе подтвердили больше 80 инфицированных, в том числе 42 за прошедшие сутки.

Сейчас последнее место по количеству заразившихся коронавирусом занимает Черниговская область.

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