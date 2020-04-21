Число жертв коронавируса в мире превысило 170,3 тыс. человек

Лидером по числу инфицированных остаются США

Число жертв коронавируса в мире превысило 170,3 тыс. человек
В одной из больниц Уханя, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса
Фото: hi-news.ru

По состоянию на утро 20 апреля в мире зарегистрировали 2 478 153 случая инфицирования коронавирусом COVID-19. 170368 человек скончались.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Испании, Италии, и Франции. Лидером по числу инфицированных также остаются США. Заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 42 335, заболевших - 787 370.

Испания сообщает о 200210 случаях COVID-19, летальных случаев - 20 852.

В Италии заразились 181 228 людей, 24 114 случаев - летальные.

Во Франции умерли 20 292 человека, в Великобритании - 16 550, в Германии - 4 862, в Иране - 5 209, в Турции - 2 140, в Бельгии - 5 828, в Нидерландах - 3 764.

В РоSSии число зараженных достигло 47 121 человека, из которых 405 умерли, в Беларуси - 6 264, умерли - 51; в Польше - 9 593, умерли - 380; в Молдове - 2 548, умерли - 70; в Венгрии - 1 984, умерли - 199; в Румынии - 8 936, умерли - 478; в Словакии - 1 173, умерли - 13.

По состоянию на утро 20 апреля в Украине зафиксирован 261 новый случай COVID-19, всего - 5710, умерли 151 человек, 359 - выздоровели.

Напомним, Германия с понедельника начинает смягчать карантинные ограничения. В частности, вновь возобновляют работу небольшие магазины площадью до 800 квадратных метров.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)
Лесные пожары в Житомирской области перекинулись на села, людей эвакуируютЛесные пожары в Житомирской области перекинулись на села, людей эвакуируют
Жительница Почаева умерла от коронавирусаЖительница Почаева умерла от коронавируса
В прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человекВ прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человек
У 79% умерших от коронавируса в Украине были другие болезниУ 79% умерших от коронавируса в Украине были другие болезни
Блок рекламы


Похожие новости
Количество заболевших коронавирусом в Киеве за сутки увеличилось на 42 человека, умерших - на дваКоличество заболевших коронавирусом в Киеве за сутки увеличилось на 42 человека, умерших - на два
Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 6 тысяч человекКоличество заболевших коронавирусом в Украине превысило 6 тысяч человек
В прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человекВ прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человек
Два человека умерли от коронавируса в КиевеДва человека умерли от коронавируса в Киеве
Жительница Почаева умерла от коронавирусаЖительница Почаева умерла от коронавируса
За прошедшие сутки у 49 человек в Киеве диагностировали коронавирусЗа прошедшие сутки у 49 человек в Киеве диагностировали коронавирус
В Одесской области от коронавируса умер 60-летний медикВ Одесской области от коронавируса умер 60-летний медик
107-летняя жительница Турции вылечилась от коронавируса107-летняя жительница Турции вылечилась от коронавируса
В Украине за сутки подтвердили 343 случая коронавирусаВ Украине за сутки подтвердили 343 случая коронавируса
Более 1,5 тыс. человек продолжают тушить лесные пожары в Житомирской и Киевской областяхБолее 1,5 тыс. человек продолжают тушить лесные пожары в Житомирской и Киевской областях
Последние новости
Подгружаем последние новости