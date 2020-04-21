Количество заболевших коронавирусом в Киеве за сутки увеличилось на 42 человека, умерших - на два

Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом СOVID-19, за минувшие сутки увеличилась еще на 42 человека, из них - четверо медиков. Число летальных случаев в столице возросло до 19.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Всего в столице уже 892 подтвержденных случая инфицирования.

"заболели: 15 женщин в возрасте от 25 до 67 лет; 25 мужчин в возрасте от 18 до 72 лет; девочка в возрасте 7 лет и мальчик в возрасте 5 лет", - уточнил Кличко.

Госпитализированы 13 пациентов, другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

"Из 892 лабораторно подтвержденных случая заболевания: 502 у мужчин (более 56%); 390 у женщин (не менее 44%). Из 19 киевлян, которые умерли от коронавируса - 13 мужчин и шестеро женщин", - добавил мэр.

Он также прогнозировал, что пик эпидемии в столице ожидается "через неделю-две".

Напомним, главный санврач Украины прогнозирует, что карантин в столице в Украине могут продлить как минимум до 12 мая. Решение будет принимать Кабмин на заседании в среду, 22 апреля.

Всего в стране по состоянию на 21 апреля количество заболевших коронавирусом превысило 6 тысяч человек.