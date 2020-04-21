В Обухове полиция задержала мужчину, который ножом ранил родственника во время застолья

Пострадавшего прооперировали, угрозы его жизни сейчас нет.

В Обухове полиция задержала мужчину, который ножом ранил родственника во время застолья
Фото: kv.npu.gov.ua

Полицейские Киевской области задержали в Обухове мужчину за нанесение ножевых ранений родственнику.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Отмечается, что между двумя мужчинами произошел конфликт во время распития алкоголя. 28-летний парень схватил кухонный нож и нанес им удар 47-летнему родственнику в живот .

Свидетели происшествия вызвали полицию и скорую помощь.

Сотрудники Обуховского отдела полиции задержали нападавшего по месту жительства, в порядке ст. 208 УПК Украины. Нож изъят в качестве вещественного доказательства.

Пострадавшего прооперировали врачи, его здоровью ничего не угрожает.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до восьми лет. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, ранее Нацполиция заявила о сокращении количества умышленных убийств во время карантина. При этом, по данным правоохранителей, административных правонарушений стало больше.

Также увеличилось число случаев домашнего насилия, не только в Украине, но и по всему миру. Об этом заявлял генсек ООН Антониу Гутерреш и призвал защитить женщин, которые оказались наедине с партнером, склонным к агрессии.

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