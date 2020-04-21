В лесополосе на Виноградаре в Киеве нашли останки мужчины

Вчера, 21 апреля, в лесу недалеко от просп. Гонгадзе в Подольском районе Киева нашли останки, предположительно принадлежащие мужчине. Личность мужчины пока неизвестна ее устанавливают правоохранители.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве .

“На месте происшествия правоохранители обнаружили кости, а при дальнейшем осмотре территории нашли останки тела мужчины, закопанные в мешке в земле. Обнаруженное направлено на судебно-медицинскую экспертизу, полицейские устанавливают личность погибшего”, – сказано в сообщении.

Тело неизвестного обнаружили прохожие, которые прогуливались с собакой в ??лесополосе.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее KV сообщала, что 25 февраля в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник на ул. Набережно-Корчеватской, 56/66 в Голосеевском районе столицы. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили тела трех человек.