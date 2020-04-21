В лесополосе на Виноградаре в Киеве нашли останки мужчины
Вчера, 21 апреля, в лесу недалеко от просп. Гонгадзе в Подольском районе Киева нашли останки, предположительно принадлежащие мужчине. Личность мужчины пока неизвестна ее устанавливают правоохранители.
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“На месте происшествия правоохранители обнаружили кости, а при дальнейшем осмотре территории нашли останки тела мужчины, закопанные в мешке в земле. Обнаруженное направлено на судебно-медицинскую экспертизу, полицейские устанавливают личность погибшего”, – сказано в сообщении.
Тело неизвестного обнаружили прохожие, которые прогуливались с собакой в ??лесополосе.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Ранее
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