В прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человек

Полиции пришлось стрелять в воздух, чтобы разогнать людей.

В прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человек
Фото: Cxid.info

В прифронтовом поселке Новотроицкое (Волновахский район) на Пасху, 19 апреля, произошла массовая драка с участием около 100 человек.

Об этом сообщила местная полиция.

"Причиной конфликта стали личные неприязненные отношения между несколькими жителями", - рассказали в полиции.

На место происшествия по сигналу "тревога" был отправлен весь личный состав Волновахского отдела полиции. Приехали руководители областного главка и рота полиции особого назначения.

Участники драки пытались переворачивать автомобили, поэтому полицейские были вынуждены сделать четыре предупредительных выстрела в воздух, а также вызвать подкрепление.

Фото: police.dn.ua

По факту драки открылы два уголовных производства по ч.1 ч 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч 4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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