Два человека умерли от коронавируса в Киеве

За день госпитализирован 21 человек, еще 28 инфицированных оставили дома.

Фото: kyiv.znaj.ua

В воскресенье, 19 апреля, в Киеве зафиксировали две смерти больных с коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

"Еще у 49 киевлян за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом. Из них - у двух медиков. За прошедшие сутки, к сожалению, два летальных случая. Всего в столице уже 850 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

По количеству инфицированных Киев уступает только Черновицкой области.

Среди новых заболевших есть один 13-летний ребенок. Возраст других инфицированных - от 20 до 75 лет.

Госпитализирован 21 человек, другие лечатся в домашних условиях.

Напомним, что в Украине за сутки выявили 261 случай коронавируса, но семь регионов не подали статистику о проведенных тестах.

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