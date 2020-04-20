Жительница Почаева умерла от коронавируса

Скончавшейся было 43 года.

Жительница Почаева умерла от коронавируса
Фото: facebook/ Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом

В воскресенье, 19 апреля, в Тернопольской больнице скорой помощи от коронавируса умерла 43-летняя жительница Почаева.

Об этом сообщил тернопольский городской штаб борьбы с коронавирусом.

Она была госпитализирована в Почаевскую районную больницу 15 апреля. Спустя четыре дня из-за ухудшения состояния ее перевели в Тернополь, но она умерла через два часа после поступления в больницу скорой помощи.

У женщины диагностировали коронавирус.

Напомним, что север Тернопольской области стал новым очагом коронавирусной инфекции.

16 апреля главный санитарный врач области Оксана Чайчук на совещании в Тернополе рассказала, что в Почаевской лавре может быть вспышка коронавируса, но ее не могут подтвердить из-за отказа настоятеля от сотрудничества.

На Пасху там зафиксировали нарушение условий карантина, в связи с чем было начато уголовное производство.

В тот же день стало известно, что в Почаевской лавре умер 76-летний монах. По информации источников одного из местных изданий, у монаха был коронавирус, но официального подтверждения этой информации нет.

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