В херсонскую синагогу бросили бутылку с горючим веществом

Пожара не произошло, так как жидкость не загорелась.

Ночью 20 апреля в Херсоне бросили бутылку с горючим веществом в местную синагогу. Пожара не произошло, так как жидкость не загорелась. Об этом говорится на сайте местной полиции.

Фото: hr.npu.gov.ua

Информация о попытке поджога поступила в полицию около трех часов ночи. Заявитель рассказал, что видел, как неизвестный мужчина поджог бутылку, бросил ее на порог синагоги на Театральной улице и сбежал.

Следователи Корабельного отделения полиции нашли на месте происшествия осколки бутылки с остатками жидкости. Вещественные доказательства переданы на экспертизу.

Личность поджигателя пытаются установить.

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