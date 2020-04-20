За прошедшие сутки у 49 человек в Киеве диагностировали коронавирус

За минувшие сутки, 19 апреля, заболевание коронавирусом было подтверждено у 49 киевлян. К сожалению, в столице скончались два человека, больных коронавирусом.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Еще у 49 киевлян за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирус. Из них – у 2 медиков. В сутки, что прошли, к сожалению, 2 летальных случая. Всего в столице уже 850 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели: 23 женщины в возрасте от 27 до 74 лет. 25 мужчин от 20 до 75 лет. И парень, которому 13 лет”, – отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Уточняется, что в киевские больницы был госпитализирован 21 пациент. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Напомним, за прошедшие сутки, 19 апреля, в Украине подтвержден 261 новый случай заболевания коронавирусом. Всего в Украине зафиксировано 5 710 случев COVID-19. При этом в стране было исследовано 58 093 пробы на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

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