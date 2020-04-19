В Одесской области от коронавируса умер 60-летний медик

Болезнь быстро прогрессировала и привела к летальному исходу за несколько дней.

В Одесской области от коронавируса умер 60-летний медик
Фото: Lb.ua

В Одесской области в воскресенье от коронавируса умер 60-летний медик, сообщил глава областной госадминистрации Максим Куцый.

Мужчина из Подольска был госпитализирован 17 апреля в состоянии средней тяжести. У него были хронические заболевания.

Утром 19 апреля его состояние ухудшилось до такой степени, что пришлось подключать аппарат искусственной вентиляции легких. Спасти жизнь мужчине не удалось.

По состоянию на вечер 19 апреля в области подтвердили 137 случаев заболевания коронавирусом, на 25 больше по сравнению с утром.

Из 5449 случаев коронавирусной болезни в Украине больше тысячи - это врачи и медицинский персонал. С начала эпидемии в Украине коронавирус выявили у 1031 медработника.

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