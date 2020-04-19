В Тернополе произошло крупное возгорание камыша вдоль Серета

Огонь тушили больше четырех часов.

В Тернополе в субботу сгорели 5,5 га камышей на речке Серет.

Местные спасатели сообщили, что информация о пожаре на Микулинецкой улице в Тернополе поступила в 13:27 - вдоль Серета горел камыш.

Фото: tr.dsns.gov.ua

Фото: tr.dsns.gov.ua

Пожар быстро набрал обороты. Стремительному распространению огня способствовали засушливая погода и резкие порывы ветра в разных направлениях. Пламя распространилось двумя очагами на общей площади около 5,5 га. Также загорелся мусор, разбросанный на площади 200 кв. м.

Учитывая сложность и площадь пожара, в общем к тушению были привлечены пять единиц техники и 20 спасателей. К борьбе с огнем подключились и 15 местных жителей.

В 15:56 совместными усилиями удалось остановить распространение пламени и локализовать пожар, а в 17:47 возгорание камыша в Тернополе удалось потушить.

Фото: tr.dsns.gov.ua

Фото: tr.dsns.gov.ua

Фото: tr.dsns.gov.ua

Фото: tr.dsns.gov.ua

Напомним, что несколько дней назад в Тернопольской области произошел пожар в орнитологическом заказнике.

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