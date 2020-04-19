В Почаевской лавре умер монах

Ему было 76 лет.

В Почаевской лавре умер монах
Аверкий
Фото: скриншот

В Почаевской лавре 19 апреля скончался 76-летний монах Аверкий. Об этом сообщает Тернопольская газета.

"Аверкия характеризуют как доброго и скромного человека, который не участвовал в спорах и имел огромный авторитет среди братии", - говорится в сообщении.

Аверкий был также известен как экзорцист (изгонял дьявола).

В последнее время монах не появлялся на людях. По информации источников издания, у Аверкия был коронавирус, однако официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, 13 апреля от коронавируса в Киеве умер 42-летний монах из Почаевской лавры. Сообщалось, что в последнее время он находился в Киево-Печерской лавре.

Минздрав подозревает крупную вспышку коронавируса в Почаевской лавре, но не может ее подтвердить из-за отказа настоятеля от сотрудничества.

Во время пасхального богослужения в Почаевской лавре полиция зафиксировала массовое нарушения карантина.

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