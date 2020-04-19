Полиция сообщила о массовом нарушении карантина в Почаевской лавре

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция сообщила о массовом нарушении карантина в Почаевской лавре
Фото: https://tp.npu.gov.ua

Полицейские зафиксировали нарушение условий карантина во время пасхального богослужения в Почаевской лавре. Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

“Согласно предварительным договоренностям с духовенством Почаевской лавры, богослужение должно было проводиться с выполнением всех условий и правил карантина. Прихожане должны были находиться на прилегающей территории, а не в храме”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время службы духовенство открыло двери монастыря и верующие, вопреки установленным ограничениям, начали заходить внутрь.

Полицейские зафиксировали скопления людей в храме, прихожане не соблюдали дистанцию.

Вместе с тем большинство людей пришли на праздничную службу с индивидуальными средствами защиты, а тем, кто их не имел - правоохранители раздавали маски.

Литургия продолжалась с 23:00 субботы до 4 утра воскресенья.

В связи с нарушением карантинных норм рассматривается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований.

Минздрав подозревает крупную вспышку коронавируса в Почаевской лавре, но не может ее подтвердить из-за отказа настоятеля от сотрудничества.

Ранее сообщалось, что из-за нарушения карантина на пасхальной службе в Святогорской лавре открыто уголовное дело. На литургию пришли около 300 человек, большинство из них были без масок.

Пасхальные богослужения в Украине посетили около 130 тыс. прихожан. В большинстве храмов литургии состоялись без нарушений, однако полиция зарегистрировала 19 случаев несоблюдения карантина. В трех случаях составлен админпротокол.

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