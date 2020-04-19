В райбольнице в Черновицкой области закончились аппараты ИВЛ

"Все, кого примут в дальнейшем, будут на волю Божью".

В райбольнице в Черновицкой области закончились аппараты ИВЛ
Фото: https://www.facebook.com/cvODA/

В Черновицкой области в Сторожинецкой районной больнице, в которой лечат инфицированных коронавирусом, закончились аппараты ИВЛ. Об этом 18 апреля сообщил глава районной администрации Дмитрий Балинов, передает местное издание АСС.

"По состоянию на сегодняшнее утро [18 апреля] мест для подключения тяжелых больных в Сторожинецкой ЦРБ не осталось. Все ИВЛ и оксигенаторы заняты. Ситуация реальная такова: все, кого примут в дальнейшем, будут на волю Божью", - рассказал Балинов.

По его словам, есть еще 10 палат для больных COVID-19 или с подозрением, но без возможности получить кислородную поддержку. Новые оксигенаторы ожидают через 7-10 дней.

Глава РГА также сообщил, что 18 апреля в райбольнице умер житель Красноильска, у которого подозревали коронавирус. Также с COVID-19 госпитализировали трех священников. Один из них в тяжелом состоянии.

"Врачи измучены. Терапию и детское вывели в гимназию. В их корпусах развернули инфекционное отделение. Будьте на Пасху дома. И говорите всем своим знакомым быть дома и соблюдать карантин - не нужно играть в рулетку с судьбой", - высказался чиновник.

Ранее главный врач Сторожинецкой ЦРБ Александр Войцеховский рассказал, что инфекционное отделение, рассчитанное на семь больных, исчерпали.

Напомним, Черновицкая область лидирует по количеству больных коронавирусом, по состоянию на утро 19 апреля там зарегистрировано 889 случаев, умерли 14 человек. За последние сутки тест показал положительный результат у 49 человек.

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