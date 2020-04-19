В Макаровском районе местные жители бросили “коктейль Молотова” во двор санитарки, работающей с больными коронавирусом в столичной больнице

В селе Черногородка Макаровского района Киевской области проживают два младших медицинских работника, один из которых находится на самоизоляции. Относительно другой санитарки местный сельский голова Виктор Логвиненко, не имея на то соответствующих оснований, предоставил селянам ложную информацию о состоянии ее здоровья. Позже неизвестные бросили во двор, где проживает медицинский работник, “коктейль Молотова”.

О конфликтной ситуации в Макаровском районе KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевсой области.

“В сети Интернет появилась информация о том, что жительнице Макаровского района местное население угрожает физической расправой, мотивируя тем, что она, работая в столичной больнице, контактировала с больными коронавирусом и должна находиться на самоизоляции. Авторы публикации утверждают, что медику даже пытались поджечь дом, бросив во двор “коктейль Молотова”. Информацию, обнаруженную в СМИ , полицейские зарегистрировали в Едином реестре и провели необходимую проверку изложенных фактов”, – говорится в сообщении.

Полиция установила, что в селе проживают два младших медицинских работника, один из которых действительно находится на самоизоляции. Относительно другой санитарки чиновник местного самоуправления, не имея на то соответствующих оснований, предоставил селянам ложную информацию о состоянии ее здоровья.

Также неизвестные бросили во двор, где проживает медицинский работник, стеклянную бутылку, которую потов она выбросила на помойку. В дальнейшем работники полиции изъяли эту емкость, в которой была жидкость с резким запахом, но без следов горения.

Чтобы не допустить в дальнейшем недоразумений между односельчанами, работники Макаровского отделения полиции провели с представителями местного самоуправления и с жителями села разъяснительную работу по нераспространению ложных слухов о гражданах.

По данным полиции, более угроз в адрес медицинского работника не поступало.

Отмечается, что работники полиции следят за соблюдением гражданами условий карантина. В случае нарушения таких условий, будет проведена соответствующая проверка и виновные понесут законное наказание.

После проведения полной всесторонней и объективной проверки данного факта в отношении председателя сельского совета, за распространение ним ничем не подтвержденной информации, будет принято решение.

Ранее издание “Страна” со ссылкой на самих медиков сообщила , что в селе Черногородка Макаровского района Киевской области медики, которые работают в Киеве , заявили о грозящей им опасности от односельчан. По их словам, глава села запрещает выходить из дома санитаркам, несмотря на то, что их тесты на коронавирус отрицательные, угрожая им гигантским штрафом. А соседи пытались поджечь дом одной из них.

В конце марта сотрудники клинической больницы №5 контактировали с пациентами, у которых позже подтвердилось заражение коронавирусом. Все врачи сдали тест. В результате среди них выявили 9 инфицированных. Пятеро человек сейчас лечатся на стационаре.

У трех санитарок из Макаровского района тест показал отрицательный результат, и они продолжают работать, помогая спасать жизни людей. Однако главе села, откуда женщины ездят на работу, результатов теста недостаточно. Он запретил им выходить из дома.

На днях одной из санитарок из Черногородки Елене Мищенко во двор бросили коктейль Молотова. Женщина попыталась вызвать полицию, но та отказалась приехать.

Глава села заявил, что если увидит Елену на улице, она заплатит штраф 17 тысяч.

Врач-анестезиолог Ярослав Товстуха из больницы № 5, который подвозит санитарок на работу, переживает за них, другие сотрудники клиники в отчаянии.

Елена Мищенко рассказала изданию о своем положении.

"Глава сельсовета разворошил это все: якобы я на самоизоляции. Но я не контактировала с больными, я не больна. Я обычная санитарка. Сегодня мне бросили солярку в окно, не пустили в магазин, мне пришлось ехать в другое село. Мне нужно же купить хлеб. Что мне делать? Это какой-то дурдом. Мне угрожают сжечь хату. Соседи говорят, чтобы я не подходила, потому что я больна коронавирусом. Я приехала к главе сельсовета, а он мне сказал, чтобы я сидела дома на самоизоляции. Но я хочу есть, что мне делать? Мне страшно. Неизвестно, что мне подбросят завтра. Вы мне расскажите, что мне делать? Я проживаю одна с котом. Кто меня защитит?" – сказала Елена Мищенко.

Также ситуацию прокомментировал анестезиолог Ярослав Товстуха.

"Я считаю, что главная вина на главе сельсовета, который разнёс информацию, что девочки якобы больны. Он не имел никаких документов, просто распустил информацию – он или фельдшер, я точно не знаю. Нужно знать наше село, оно живет в глубоком средневековье. Едой санитарок никто не обеспечил, но зато запретили выходить из дому, ездить на работу, не защищают от нападений. Девочки пытались общаться с людьми, но от них все отгородились. Если раньше сотрудницы ехали в Киев , соседа просили им что-то купить и привезти, то теперь полностью отмежевались. Сегодня попытались сжечь как минимум одного человека, Елену Мищенко. Неизвестный на мотоцикле бросил бутылку с горючей смесью в хату, Лена сразу потушила. Неизвестно, что там будет до утра. Мы очень надеемся на журналистов, чтоб они рассказали о проблеме, чтоб наших людей не поубивали", – сообщил медик.

В то же время глава сельсовета Черногородки Макаровского района Киевской области Виктор Логвиненко изложил свою версию событий.

"Слухи идут не просто так. Я ее попросил сидеть на самоизоляции. Под подозрение на коронавирус попал ее бывший сожитель. Она проигнорировала самоизоляцию, выпила 100 грамм и начала бегать. Сейчас с нее сняли самоизоляцию, я позвонил в магазин. Никто ничего не хотел жечь, никто никуда не бросал. Нет, может и бросили, но это же не бензин, бутылка с соляркой никогда не загорится", – сказал он.

При этом глава сельсовета утверждает, что люди могли сделать так просто ради предупреждения. Сама же местная власть так и не смогла выяснить, кто болен коронавирусом: санитарка или ее бывший муж.

"Но скорее всего, он под подозрением, его три-четыре месяца в селе не было. Тема закрыта. Нет ничего страшного", – заявил Логвиненко.

Глава сельсовете также добавил, что после скандала, который попал в сеть, он позвонил женщине с извинениями и сказал, что она "может идти в магазин".

Как сообщала KV , Нацполиция провела несколько встреч с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций и с церковными иерархами. В результате встреч было решено, что на Пасху в церквях службы будут проходить, но без прихожан. Для достижения этой цели полиция готова прибегать к жестким мерам.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что усиленный контроль на въездах в столицу будет действовать до 22:00 воскресенья, 19 апреля. На установленных постах контроля за четверг, 16 апреля, у 40 человек обнаружили повышенную температуру. Их в город не впустили и рекомендовали самоизолироваться. Также мэр сообщил, что в пасхальные праздники в столице усилят контроль за соблюдением ограничительных мероприятий, в частности, у храмов, в публичных местах и ??зонах отдыха. Кроме того, с завтрашнего дня, 18 апреля, будет ограничен доступ и к городским кладбищам. Исключение касается только захоронений – с соблюдением норм, установленных на время карантина.