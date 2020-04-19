Минздрав связал скачок заболеваемости коронавирусом с посещением храмов на Вербное воскресенье

Рост новых случаев проявился на четвертый и пятый день.

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал посещение церквей в Вербное воскресенье, 12 апреля, одной из причин роста заболеваемости коронавирусом в Украине. Об этом он сказал во время брифинга 19 апреля.

"Рост выявленных заболеваний за предыдущие дни обусловлен, в частности, тем, что, к сожалению, мало кто придерживался наших рекомендаций относительно того, чтобы остаться дома на Вербное воскресенье и не посещать богослужения", - сказал Степанов.

По его словам, рост проявлений заболевания медики наблюдали на 4 и 5 день после того, как люди заразились.

В то же время Степанов отметил, что второй причиной роста выявленных случаев стало существенное увеличение количества тестирований: за 10 дней было сделано около тысячи ПЦР-тестов.

Напомним, 18 апреля в Украине зафиксировали 343 новых случая инфицирования коронавирусом, 17 апреля - 444, 16 апреля - 501. Общее количество случаев COVID-19 достигло 5 449 случаев. Погиб 141 человек.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что опасается "страшной статистики" по коронавирусу после Пасхи. Он также отметил, что если после Пасхи не начнется сильная вспышка коронавируса, уже в конце следующей недели могут объявить первые шаги по смягчению карантина.

Как сообщалось, пасхальные богослужения в Украине посетили около 130 тыс. прихожан. Полиция зарегистрировала 19 нарушений карантина. В том числе из-за нарушения карантина на пасхальной службе в Донецкой области открыто уголовное дело. В Святогорскую лавру на литургию пришли около 300 человек, большинство - без масок.