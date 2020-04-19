Из-за нарушения карантина на пасхальной службе в Донецкой области открыто уголовное дело

В Святогорскую лавру на литургию пришли около 300 человек, большинство - без масок.

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Полиция открыла уголовное производство из-за несоблюдения карантина во время пасхального богослужения в Святогорской Свято-Успенской лавре (УПЦ МП) в Донецкой области. Об этом говорится на сайте областной полиции.

"В Святогорской Свято-Успенской лавре зафиксировано собрание людей в количестве 300 человек, при этом не была соблюдена социальная дистанция и другие правила карантина", - сообщили правоохранители.

По факту начато уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Ранее полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту крестного шествия в Самборе. Карантин нарушил приход УГКЦ.

Как сообщалось, пасхальные богослужения в Украине посетили около 130 тыс. прихожан. В большинстве храмов литургии состоялись без нарушений, однако полиция зарегистрировала 19 случаев несоблюдения карантина. В трех случаях составлен админпротокол.