Более 1,5 тыс. человек продолжают тушить лесные пожары в Житомирской и Киевской областях

В Житомирской и Киевской областях более полутора тысяч человек продолжают тушить лесные пожары. По состоянию на утро 19 апреля очаги тления наблюдаются на территории шести лесничеств. Об этом сообщили в ГосЧС.

В зоне отчуждения основные усилия направлены на локализацию четырех очагов тления у выселенных сел Корогод, Рассоха, Кривая Гора и Рудьки - Буряковка.

Для обустройства противопожарных разрывов привлекли тяжелую инженерную технику ГосЧС и восемь путепрокладчиков Вооруженных Сил Украины. Создан 320 км минерализованных полос.

К тушению привлекли 723 человека и 154 единицы техники, в том числе три вертолета ГосЧС, которыми только за последние сутки сбросили 416 т воды.

В Житомирской области очаги тления наблюдаются у сел Рудня и Выступовичи. Их тушат 960 человек и 156 единиц техники.

Напомним, лесные пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне возникли 4 апреля.