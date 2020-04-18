В Киево-Печерскую лавру привезли благодатный огонь из Иерусалима

Участники церемонии находились в масках, верующих у Лавры было немного.

Фото: Макс Требухов

В Киево-Печерскую лавру привезли благодатный огонь из Иерусалима.

Как сообщает корреспондент LB.ua, делегацию, которая привезла огонь в специальной лампадке, возглавил глава представительств УПЦ МП при европейских организациях епископ Виктор (Коцаба). Вместе с ним приехал гендиректор "Смарт-холдинга" Алексей Пертин. Владелец холдинга Вадим Новинский госпитализирован с коронавирусом.

В предыдущие годы за огнем в Иерусалим летал митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич). Сейчас он, по неофициальной информации, лечится от коронавируса вместе с предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрием (Березовским).

Киево-Печерская лавра стала одним из главных очагов эпидемии коронавируса в Украине, здесь заболели около 120 человек. Поэтому во время передачи огня священнослужители и Пертин находились в медицинских масках. Верующих на Лаврской улице было немного.

За время, что корреспондент LB.ua ждал приезда благодатного огня, на территорию Лавры и с нее выехали несколько автомобилей скорой медицинской помощи.

Закрытую на карантин Лавру охраняют военнослужащие Национальной гвардии.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Алексей Пертин
Фото: Макс Требухов
Алексей Пертин
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

 

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Два человека в Николаевской области заразились во время религиозной службы домаДва человека в Николаевской области заразились во время религиозной службы дома
В Сербии от коронавируса умер босс наркомафииВ Сербии от коронавируса умер босс наркомафии
Спасатели продолжают тушить пожар на территории четырех лесничеств в Чернобыльской зонеСпасатели продолжают тушить пожар на территории четырех лесничеств в Чернобыльской зоне
На Киевщине заболевание COVID-19 подтверждено у 12 медиков и у водителя скорой помощиНа Киевщине заболевание COVID-19 подтверждено у 12 медиков и у водителя скорой помощи
В Киеве горела трансформаторная подстанция на РевуцкогоВ Киеве горела трансформаторная подстанция на Ревуцкого
Блок рекламы


Похожие новости
У четырех граждан Молдовы, которые посещали Почаевскую лавру, обнаружили коронавирусУ четырех граждан Молдовы, которые посещали Почаевскую лавру, обнаружили коронавирус
Переселенцы из Донецка привезли продукты под санаторий в Новых СанжарахПереселенцы из Донецка привезли продукты под санаторий в Новых Санжарах
В Киев привезли Вифлеемский огонь мираВ Киев привезли Вифлеемский огонь мира
Неизвестный открыл огонь на фестивале в Калифорнии, 3 погибших
Масштабный пожар в многоэтажке в Киеве: огонь перекинулся на две квартирыМасштабный пожар в многоэтажке в Киеве: огонь перекинулся на две квартиры
В Киев привезли "Волшебный шелковый путь"В Киев привезли "Волшебный шелковый путь"
В Казани мужчина открыл огонь по людям из окна многоэтажки, погиб сотрудник ОМОН
В Польше полицейские открыли огонь по пьяным украинским заробитчанамВ Польше полицейские открыли огонь по пьяным украинским заробитчанам
В аэропорту Амстердама полиция открыла огонь по вооруженному ножом мужчинеВ аэропорту Амстердама полиция открыла огонь по вооруженному ножом мужчине
Кличко рассказал почему в Киев привезли невзрачную елкуКличко рассказал почему в Киев привезли невзрачную елку
Последние новости
Подгружаем последние новости