Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)

Поджигателей сняли на видео.

Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)
Фото: kv.npu.gov.ua

Полиция Киевской области разыскала двух граждан, которые, передвигаясь на мопедах без номерных знаков, умышленно подожгли сухую траву в пойме реки Ирпень.

Об из розыске около 15:30 в субботу сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Это уже совсем не жители сел, которые по недомыслию поджигают сухую траву для того, чтоб облегчить себе весенние полевые работы в огороде. Если у вас есть информация о личностях или возможном местонахождении этих двух граждан, просьба сообщить в полицию", - написал чиновник.

Геращенко также отметил, что пожары в Киевской и Житомирской областях, по мнению экспертов, носят характер массовых умышленных поджогов.

"Молния или другой природный фактор может вызвать пожар в одном случае из 1000 или с еще меньшей вероятностью. При этом массовые лесные пожары не наблюдаются в находящейся в той же климатической ситуации Беларуси, а также к югу, востоку и западу от Киева, а также в других регионах украинского Полесья - в Ровенской или Житомирской областях", - добавил он.

Обновление. Через пять часов после поста Геращенко на сайте Главного управления Национальной полиции в Киевской полиции сообщили, что подозреваемые найдены.

Ими оказались жители Ирпеня - одному 28 лет, другому 29 лет.

Вероятных нарушителей забрали в отделение полиции, а мотороллеры изъяли.

По ст.245 Уголовного кодекса (уничтожение объектов растительного мира) им может грозить штраф в размере 98-153 тысяч гривен, ограничение или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, лесные пожары в Житомирской области перекинулись на села, людей эвакуируют. Огонь уничтожил 7800 га лесной подстилки, 38 жилых и 43 нежилых дома в четырех населенных пунктах. Четыре очага продолжают тлеть.

В зоне отчуждения, где пожар продолжается с 4 апреля, наблюдаются два очага тления. Сообщалось, что огонь приблизился на 1,6 км к саркофагу на ЧАЭС.

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