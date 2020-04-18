ГосЧС: воздух в Киеве станет чище в понедельник

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям ожидает, что с 20 апреля воздух в Киеве должен очиститься в связи с изменением направления ветра.

Об этом сказал глава службы Николай Чечеткин на совещании в Офисе президента.

Он подтвердил, что дым пришел в Киев с пожаров в Житомирской области, где горит лесная подстилка, остатки древесины и камыш, а также некоторые заброшенные здания. В начале следующей недели ветер изменит направление на северное, поэтому ожидается уменьшение влияния возгораний на загрязнение воздуха в столице.

"Главное, что огонь не разрастается и удается его преодолеть. Следите за тем, нуждается ли кто-то в помощи или эвакуации", - сказал Чечоткину президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что будет держать ситуацию с пожарами на контроле.