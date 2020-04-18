Полиция открыло дело из-за нарушения карантина в кафедральном соборе УПЦ МП в Днепре

Церковь допустила большое скопление людей.

Национальная полиция открыла уголовное производство из-за нарушения карантина в Свято-Троицком соборе Днепра.

Об этом говорится на сайте полиции.

"17 апреля около 19:30 в полицию поступило сообщение о скоплении людей в Свято-Троицком кафедральном соборе на площади Троицкой города Днепра... По данному факту открыли уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений)", - сообщили полицейские.

Фото: facebook.com/gannitsky

Национальная полиция призывает верующих праздновать Пасху дома и соблюдать карантин.

Свято-Троицкий кафедральный собор относится к Московскому патриархату.

Фото: eparhia.dp.ua

17 апреля аналогичное производство начали львовские полицейские из-за нарушения карантина храмом УГКЦ в Самборе.

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