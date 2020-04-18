Количество больных коронавирусом в Украине превысило 5 тыс., за сутки 444 новых случая

Напомним, 16 апреля в Украине коронавирусом заболел 501 человек.

Об этом информирует Минздрав.

За последние сутки в Украине лабораторно подтвердили 444 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 , таким образом общее количество больных составляет 5106. Из них - 133 летальных случая, 275 пациентов выздоровели.