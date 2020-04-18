В Житомирской области и Зоне отчуждения продолжается тушение участков с тлением (фото)

В Житомирской области и Зоне отчуждения продолжается тушение участков с тлением (фото)

По состоянию на утро 18 апреля продолжается тушение тления на участках общей площадью более 2,7 тыс. га на территории Житомирской области. На территории пяти лесничеств Зоны отчуждения также продолжается тушение участков тления, создаются минерализованные полосы. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киевской области.

Так, в Житомирской области на территории Виступовицкого лесничества вблизи с. Рудня и с. Выступовичи площадь пожара составляет около 2 тыс. га, а на территории Бережестского лесничества вблизи с. Бережесть площадь пожара составляет около 700 га. Работниками лесного хозяйства создаются минерализованные полосы.

Сообщается, что к тушению привлечены 655 человек и 108 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П, которыми осуществлено 6 сбросов (48 тонн воды).

В Киевской области по состоянию на 7:00 18 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянського, Паришивского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств, где наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины. Инженерной техникой создано 297 км минерализованных полос.

В течение суток к тушению пожаров привлекалось 716 человек и 166 единиц техники, из них от ГСЧС – 579 человек и 113 единицы техники (в том числе 3 вертолета). Авиацией ГСЧС (3 вертолета) проводилось тушение отдельных очагов тления (17 апреля осуществлено 134 сброса-  268 тонн воды).

В ГСЧС сообщили, что в целом радиационный фон по  Киеву и Киевской области не превышает природных фоновых значений.

Напомним, что 17 апреля столичные власти объяснили причину задымленности в Киеве пожарами в Чернобыльской зоне и на Житомирщине. В воздухе было зафиксировано превышение продуктов горения – формальдегида и диоксида азота. 

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области


Ольга Марийко, КиевВласть

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