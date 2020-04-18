В Киеве третий день сильный смог

Жителям города советуют не открывать окна.

Фото: Макс Требухов

В Киеве третий день сохраняется сильный смог.

Дым от пожаров в Житомирской области накрыл столицу Украины в четверг, 16 апреля. На следующий день ситуация немного улучшилась, и киевские власти даже отчитались, что воздух в Киеве приходит в норму.

Но по состоянию на утро субботы город снова в дыму.

По данным портала IQAir, индекс загрязнения воздуха в Киеве достигает 360 пунктов (очень высокий уровень опасности) при норме до 50 пунктов.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Мэр Киева Виталий Кличко накануне призвал киевлян держать окна закрытыми.

"Есть такой термин, как термический ветер. Он днем разгоняет этот смог, а ночью движение воздуха не такое интенсивное, как днем, и концентрация этих веществ горения намного больше. Поэтому, пожалуйста, закрывайте окна. Насколько мы можем это преодолеть? Прогнозируют, что уже через день направление ветра изменится и, надеюсь, что наши пожарные смогут побороть этот вызов, который сейчас связан с пожарами возле Киева", - заявил Кличко в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Напомним, что команда сервиса для мониторинга информации об окружающей среде Saveecobot заявила, что такого сильного загрязнения воздуха в Киеве еще не было.

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