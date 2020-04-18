Содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота в киевском воздухе превышено, - Кличко

При этом радиационный фон в столице и области - в пределах нормы.

Содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота в киевском воздухе превышено, - Кличко
Фото: Макс Требухов

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столичном воздухе зафиксировали продукты горения.

"Содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота - превышено. Согласно данным автоматической станции AQT 420 «VAISALA» Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (местонахождение - Голосеевский район) утром 18 апреле зафиксировано колебание монооксида углерода и превышение ПДК в 0,5 раза ", - написал Кличко в своем телеграмм-канале.

Согласно данным Центра общественного здоровья Института Марзеева, содержание мелкодисперсной пыли в воздухе Киева: PM 2,5 - 127 мкг, PM 10 - 126 мкг.

При этом, по информации Кличко, радиационный фон в столице и области - в пределах нормы.

Средний радиационный фон в Киеве составляет 0,011 мР / час (норма - 0,030мР / ч); в Киевской области 0,014 мР / час (норма - 0,030 мР / час).

Мэр призвал киевлян не выходить на улицу без необходимости держать окна закрытыми и потреблять больше жидкости.

Напомним, в Киеве третий день сохраняется сильный смог. Дым от пожаров в Житомирской области накрыл столицу Украины в четверг, 16 апреля. На следующий день ситуация немного улучшилась, и киевские власти даже отчитались, что воздух в Киеве приходит в норму. Но по состоянию на утро субботы город снова в дыму.

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