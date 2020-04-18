Лесные пожары в Житомирской области перекинулись на села, людей эвакуируют

Огонь уничтожил 38 жилых и 43 нежилых дома в четырех населенных пунктах.

Фото: https://www.facebook.com/vitaliy.bunechko

Огонь от лесных пожаров в Житомирской области уничтожил 38 жилых и 43 нежилых дома в четырех селах. Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Всего пожар уничтожил около 4000 га леса.

"На территории шести лесничеств Овручского района продолжаются масштабные лесные пожары, которые начались еще 16 апреля. Вследствие распространения огня среди лесных массивов уничтожено и повреждено 43 нежилых и 38 жилых домов, наибольший ущерб нанесен селам Нижняя Рудня, Острова, Магдин и Личманы", - написал Бунечко.

В связи с распространением огня эвакуировали около 50 человек. Их переселили в соседние села.

"Потерпевшие обеспечены питанием и местом для ночлега, однако сильный ветер способствует захвату новых площадей огнем", - отметил глава ОГА.

По данным ГосЧС, по состоянию на утро 18 апреля открытого огня в Житомирской области нет, наблюдается тление отдельных очагов травяного настила и древесины. В частности, у сел Рудня, Выступовичи и Бережесть.

К тушению привлечены 655 человек и 108 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П.

Напомним, лесные пожары в Житомирской области начались 4 апреля. Полиция задержала двух мужчин 1991 и 1989 г.р., которые подожгли сухостой, что привело к возгоранию.

Прокуратура открыла дело из-за пожаров в Овручском районе, дым от которых накрыл Киев.

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