В Шумске священник УПЦ МП проводит богослужения с мирянами, несмотря на карантин

По крайней мере у 21 прихожанина храма подтвержден коронавирус.

В Шумске священник УПЦ МП проводит богослужения с мирянами, несмотря на карантин
Фото: uk.wikipedia.org

Настоятель религиозной общины УПЦ Московского патриархата в Шумске Тернопольской области продолжает служить в Свято-Преображенском храме и контактировать с прихожанами вне церкви, хотя должен находиться на самоизоляции.

Об этом заявил настоятель местной громады Православной церкви Украины Николай Бабий, который служит в том же храме согласно договоренности о поочередных богослужениях.

"Большинство богослужений мы проводим после Московского патриархата. Священник Михаил Костюк, который должен быть изолирован из-за того, что является контактным лицом с людьми, у которых подтвержден коронавирус, продолжает служить, встречается с людьми в храме и вне его. Например, 17 апреля вместе с прихожанами он готовил храм к Пасхе", - сказал клирик в комментарии телеканалу Т1.

Протоиерей Николай Бабий отметил, что храм до сих пор не продезинфицирован.

"В первый день дезинфицировали территорию и вход в храм. Был хлорный раствор, который мог повредить церковное имущество и росписи старинного храма. Обещали заменить хлор на спиртовой раствор, но до сих пор дезинфекцию не провели", - утверждает священник ПЦУ.

В тоже время, протоирей утверждает, что прихожане ПЦУ имеют возможность посмотреть богослужения дома. "В храме служит в храме только священник и руководитель церковного хора, чтобы уберечь прихожан от угрозы заразиться, чего не скажешь о священнике Московского патриархата", - рассказал о. Николай.

По состоянию на вечер 17 апреля в Шумском районе коронавирус амбулаторно подтвердили у 31 человека.

Глава РГА Виталий Кудлюк сообщил, что за последние сутки коронавирус подтвердился еще у пяти человек. У всех инфицированных легкое течение болезни, они находятся на амбулаторном лечении дома под наблюдением семейных врачей, чувствуют себя хорошо.

Также Кудлюк сообщил, что с 17 апреля в Шумской общине введен ряд новых карантинных ограничений, в частности - запрет на посещение кладбищ, требование проводить богослужения за закрытыми дверями священниками без прихожан.

На время Пасхальных праздников в городе ограничено пребывание граждан в парках, скверах, территории громады. Власти рекомендовали запретить всю торговлю, кроме аптек, с 21:00 18-го и до 6 утра 21 апреля.

Ранее стало известно, что вспышка заболевания произошла вокруг храма, где поочередно правят службы священники УПЦ Московского патриархата и Православной церкви Украины.

Первые три пациента в Шумске были из церковного хора Московского патриархата, а нулевым пациентом, скорее всего, была одна из сотрудниц районной больницы, которая поет в нем.

На сайте Шумской РГА говорится, что массовое заболевание коронавирусом стало следствием "пренебрежения правилами карантина".

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