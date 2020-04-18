Под Тернополем горит орнитологический заповедник

К тушению привлекли пожарных, которые должны были оказывать помощь в ликивдации пожара в Житомирской области.

Спасатели пытаются ликвидировать пожар на территории Чистиловского орнитологического заказника под Тернополем.

По данным областного управления ГосЧС, пожар возник 17 апреля на площади около 8 га.

Фото: facebook.com/MNSTERNOPIL

Спасатели получили сообщение о горении сухой травы и камыша в 17:10. К месту происшествия сразу же выехали дежурные караулы 1-й и 3-й государственной пожарно-спасательных частей.

"Учитывая большую площадь, быстрое разрастание пожара и возможные негативные последствия к тушению дополнительно привлекли 6 автоцистерн и 32-х пожарных из числа сводного отряда, сформированного для оказания помощи пожарно-спасательной службе Житомирской области в тушении лесных пожаров", - информируют в ГосЧС.

Фото: facebook.com/MNSTERNOPIL

Фото: facebook.com/MNSTERNOPIL

Чистиловский орнитологический заказник общегосударственного значения расположен в пределах заболоченной поймы реки Серет между Пронятином (микрорайон Тернополя) и селами Била, Чистилов, Великий Глубочек и Плотыча Тернопольского района.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Два человека в Николаевской области заразились во время религиозной службы домаДва человека в Николаевской области заразились во время религиозной службы дома
В Сербии от коронавируса умер босс наркомафииВ Сербии от коронавируса умер босс наркомафии
В Ирпене зафиксировали первую смерть от коронавирусаВ Ирпене зафиксировали первую смерть от коронавируса
Спасатели продолжают тушить пожар на территории четырех лесничеств в Чернобыльской зонеСпасатели продолжают тушить пожар на территории четырех лесничеств в Чернобыльской зоне
На Киевщине заболевание COVID-19 подтверждено у 12 медиков и у водителя скорой помощиНа Киевщине заболевание COVID-19 подтверждено у 12 медиков и у водителя скорой помощи
Блок рекламы


Похожие новости
В Париже горит Лионский вокзал, людей эвакуировалиВ Париже горит Лионский вокзал, людей эвакуировали
На Большой Окружной в Киеве горит ТЦ "Мебельный Городок"На Большой Окружной в Киеве горит ТЦ "Мебельный Городок"
Бердянский зоопарк передал в заповедник ЮАР пятерых львятБердянский зоопарк передал в заповедник ЮАР пятерых львят
Под Бухарестом горит крупный торговый центрПод Бухарестом горит крупный торговый центр
В Ровенской области горит второй по размерам природный заповедник УкраиныВ Ровенской области горит второй по размерам природный заповедник Украины
В Киеве третий раз за неделю горит отселенный дом в районе ЛукьяновкиВ Киеве третий раз за неделю горит отселенный дом в районе Лукьяновки
В Одессе горит отделение "Новой почты", мебельный цех и шиномонтажВ Одессе горит отделение "Новой почты", мебельный цех и шиномонтаж
Полиция закрыла реабилитационный центр "Твоя независимость" под ТернополемПолиция закрыла реабилитационный центр "Твоя независимость" под Тернополем
В Киеве горит здание завода "Маяк"В Киеве горит здание завода "Маяк"
В Ровенской области горит стеклозаводВ Ровенской области горит стеклозавод
Последние новости
Подгружаем последние новости