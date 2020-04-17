ГОКи Ferrexpo закупили медикаменты для больницы города Горишни Плавни

Сегодня была передана очередная партия помощи медикам городской больницы г. Горишни Плавни от предприятий Ferrexpo. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Полтавский, Еристовский и Белановский ГОКи передали медицинским работникам изделия медицинского назначения и медикаменты на сумму более 1,5 млн гривен.



По словам мера г. Горишни Плавни Дмитрия Быкова, городская власть и медики очень признательны за систематическую помощь, оказываемую ГОКами Ferrexpo. Сегодня больница получила необходимые расходные материалы: системы для внутривенных инъекций, дыхательные контуры для аппаратов искусственной вентиляции легких, а также лекарственные препараты и др.



Как сообщалось ранее, компания Ferrexpo выделила 2,5 млн. долларов США помощи медицинским учреждениям Полтавской и других областей Украины для борьбы с COVID-19. В рамках этой программы закупаются средства защиты, медикаменты и медицинское оборудование исходя из запросов больниц.



"Мы находимся на постоянной связи с медицинскими учреждениями и оперативно реагируем на их запросы", - отметил директор Благотворительного фонда ''Полтавского горно-обагатительного комбината'' Вячеслав Минязев.



Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали.



Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.



В 2019 г. компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США .

