ГОКи Ferrexpo закупили медикаменты для больницы города Горишни Плавни

ГОКи Ferrexpo закупили медикаменты для больницы города Горишни Плавни

Сегодня была передана очередная партия помощи медикам городской больницы г. Горишни Плавни от предприятий Ferrexpo. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Полтавский, Еристовский и Белановский ГОКи передали медицинским работникам изделия медицинского назначения и медикаменты на сумму более 1,5 млн гривен.

По словам мера г. Горишни Плавни Дмитрия Быкова, городская власть и медики очень признательны за систематическую помощь, оказываемую ГОКами Ferrexpo. Сегодня больница получила необходимые расходные материалы: системы для внутривенных инъекций, дыхательные контуры для аппаратов искусственной вентиляции легких, а также лекарственные препараты и др.

Как сообщалось ранее, компания Ferrexpo выделила 2,5 млн. долларов США помощи медицинским учреждениям Полтавской и других областей Украины для борьбы с COVID-19. В рамках этой программы закупаются средства защиты, медикаменты и медицинское оборудование исходя из запросов больниц.

"Мы находимся на постоянной связи с медицинскими учреждениями и оперативно реагируем на их запросы", - отметил директор Благотворительного фонда ''Полтавского горно-обагатительного комбината'' Вячеслав Минязев.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали.

Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.

В 2019 г. компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.



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