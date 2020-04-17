Бывшего врача “Охматдета” подозревают в присвоении медпрепаратов почти на миллион гривен

Бывшего врача &ldquo;Охматдета&rdquo; подозревают в присвоении медпрепаратов почти на миллион гривен

Бывшего врача-трансфузиолога Национальной детской специализированной больницы “Охматдет” Министерства здравоохранения Украины подозревают в присвоении лекарств почти на миллион гривен. Подозреваемый, воспользовавшись бесконтрольностью учета и списания компонентов крови, присвоил 141 порцию трансфузионной жидкости.

Об этом KV стало известно из сообщения прокуратуры Киева

Киевской местной прокуратурой № 10 сообщено о подозрении бывшему врачу-трансфузиологу одного из отделений НДСБ “Охматдет” Министерства здравоохранения Украины по факту присвоения лекарственных средств на сумму почти 970 тыс. гривен.

Согласно материалам следствия, подозреваемый, воспользовавшись бесконтрольностью учета и списания компонентов крови, присвоил 141 порцию трансфузионной жидкости, которые не были использованы при лечении больных, нуждающихся в срочном переливании крови.

Отмечается, что данными лекарственными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению.

По результатам следствия действия лица квалифицированы по ч. 1, 3 ст. 191 УК Украины (присвоение лицом чужого имущества, которое было ему вверено).

Досудебное расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщала KV, в конце марта столичный профсоюз медработников обратился к украинскому правительству с просьбой обратить внимание на угрозу прекращения нормального функционирования многочисленных учреждений здравоохранения Киева из-за внедрения второго этапа реформирования системы здравоохранения Украины. Внедренные правительством новые тарифы на медицинское обслуживание населения в разы ниже реальной рыночной стоимости услуг. В профсоюзе прогнозируют, что данная ситуация приведет к массовым увольнениям работников от 30% до 60%.

Фото: прокуратура Киева 


Сергей Албул, КиевВласть

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