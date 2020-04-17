Бывшего врача “Охматдета” подозревают в присвоении медпрепаратов почти на миллион гривен
Бывшего врача-трансфузиолога Национальной детской специализированной больницы “Охматдет” Министерства здравоохранения Украины подозревают в присвоении лекарств почти на миллион гривен. Подозреваемый, воспользовавшись бесконтрольностью учета и списания компонентов крови, присвоил 141 порцию трансфузионной жидкости.
Об этом
Киевской местной прокуратурой № 10 сообщено о подозрении бывшему врачу-трансфузиологу одного из отделений НДСБ “Охматдет” Министерства здравоохранения Украины по факту присвоения лекарственных средств на сумму почти 970 тыс. гривен.
Согласно материалам следствия, подозреваемый, воспользовавшись бесконтрольностью учета и списания компонентов крови, присвоил 141 порцию трансфузионной жидкости, которые не были использованы при лечении больных, нуждающихся в срочном переливании крови.
Отмечается, что данными лекарственными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению.
По результатам следствия действия лица квалифицированы по ч. 1, 3 ст. 191 УК Украины (присвоение лицом чужого имущества, которое было ему вверено).
Досудебное расследование продолжается.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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Фото: прокуратура Киева