Иванковскую ТЭС подозреваю в загрязнении воздуха из-за использования древесины из Чернобыльской зоны (фото)

Иванковскую ТЭС подозреваю в загрязнении воздуха из-за использования древесины из Чернобыльской зоны (фото)

Полиция Киевщины расследует загрязнение воздуха и земель в Иванковском районе. Иванковскую теплоэлектростанцию подозреваю в загрязнении воздуха посредством использовании в своей работе радиоактивной древесины из Чернобыльской зоны. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы полиции Киевской области. 

В полицию поступила информация о том, что одно из субъектов хозяйствования в Иванковском районе закупает древесину из Чернобыльской зоны, которая по загрязнению радионуклидами превышает установленные нормы. В дальнейшем это сырье используется на теплоэлектростанции в качестве топлива.

Работники следственного управления полиции Киевщины открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 241 (Загрязнение атмосферного воздуха) Уголовного кодекса Украины.

По предварительной информации, в действиях должностных лиц Иванковской теплоэлектростанции возможны нарушения нормативно-правовых актов, ряда законов Украины, таких как “Об отходах”, “Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения”, “Об охране окружающей природной среды”.

В рамках уголовного производства следователи полиции совместно с представителями других ведомств провели осмотр ТЭС, во время которого были изъяты образцы сырья, промышленных отходов и грунта.

Отмечается, что по результатам экспертного исследования будет принято законное объективное и непредвзятое решение. Продолжается следствие.

Как сообщала KV, столичные власти объяснили причину задымленности в Киеве пожарами в Чернобыльской зоне и на Житомирщине. В воздухе было зафиксировано превышение продуктов горения – формальдегида и диоксида азота. Власти рекомендуют не выходить на улицу и держать окна закрытыми. В связи с задымленностью в городе, связанной с пожарами в зоне отчуждения, в ближайшие дни будут увеличены маршруты и количество поливо-моечной техники на улицах столицы. 

Фото: Областная полиция 


Сергей Албул, КиевВласть

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