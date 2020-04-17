Иванковскую ТЭС подозреваю в загрязнении воздуха из-за использования древесины из Чернобыльской зоны (фото)
Полиция Киевщины расследует загрязнение воздуха и земель в Иванковском районе. Иванковскую теплоэлектростанцию подозреваю в загрязнении воздуха посредством использовании в своей работе радиоактивной древесины из Чернобыльской зоны.
Об этом
В полицию поступила информация о том, что одно из субъектов хозяйствования в Иванковском районе закупает древесину из Чернобыльской зоны, которая по загрязнению радионуклидами превышает установленные нормы. В дальнейшем это сырье используется на теплоэлектростанции в качестве топлива.
Работники следственного управления полиции Киевщины открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 241 (Загрязнение атмосферного воздуха) Уголовного кодекса Украины.
По предварительной информации, в действиях должностных лиц Иванковской теплоэлектростанции возможны нарушения нормативно-правовых актов, ряда законов Украины, таких как “Об отходах”, “Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения”, “Об охране окружающей природной среды”.
В рамках уголовного производства следователи полиции совместно с представителями других ведомств провели осмотр ТЭС, во время которого были изъяты образцы сырья, промышленных отходов и грунта.
Отмечается, что по результатам экспертного исследования будет принято законное объективное и непредвзятое решение. Продолжается следствие.
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Фото: Областная полиция