В Ионинском монастыре ввели карантин из вспышки коронавируса

В Киеве на карантин из-за коронавируса закрыли Свято-Троицкий Ионинский монастырь, расположенный на территории ботанического сада. Об этом на брифинге 17 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Хочу сообщить, что Комиссией по чрезвычайным ситуациям принято решение о внедрении карантина на территории Ионинского монастыря - там тоже раньше обнаружили нескольких больных", - сообщил он.

На территории монастыря работают бригады санитарных врачей, медики осматривают служителей. Кличко не назвал точное количество заболевших в Ионинском монастыре.

С 6 апреля все богослужения в Иоинском монастыре совершались без присутствия прихожан. Накануне этого коронавирус обнаружили у его наместника, архиепископа Иона (Черепанова).

Напомним, что в Киевской духовной семинарии сообщили об обнаружении коронавируса у 19 людей: троих преподавателей и 16 студентов.

На карантин с 4 апреля закрыта и Киево-Печерская Лавра, где количество заболевших превысило 100 человек. Помимо этого, Министерство здравоохранения подозревает крупную вспышку в Почаевской лавре (Тернопольская область), но не может ее подтвердить из-за отказа настоятеля от сотрудничества.