Более 500 новых случаев коронавирусной болезни зафиксированы за сутки в Украине

По данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине зафиксировано 4662 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 501 новый случай.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения Украины на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 296 случаев;Волынская область – 122 случая;Днепропетровская область – 89 случаев;Донецкая область – 12 случаев;Житомирская область – 177 случаев;Закарпатская область – 150 случаев;Запорожская область – 118 случаев;Ивано-Франковская область – 427 случаев;Кировоградская область – 218 случаев;Киев – 705 случаев;Киевская область – 253 случая;Львовская область – 203 случая;Луганская область – 9 случаев;Николаевская область – 22 случая;Одесская область – 93 случая;Полтавская область – 41 случай;Ровенская область – 240 случаев;Сумская область – 81 случай;Тернопольская область – 353 случая;Харьковская область – 56 случаев;Херсонская область – 51 случай;Хмельницкая область – 38 случаев;Черновицкая область – 759 случаев;Черкасская область – 137 случаев;Черниговская область – 12 случаев.

Сообщается, что по состоянию на утро 17 апреля 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 1137 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило уже 15448 сообщений о подозрении на COVID-19.

Фото: пресс-служба Минздрава.