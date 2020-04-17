В Житомирской области в результате возгорания сухой травы сгорели восемь домов

Из них три - жилые.

В Житомирской области в результате возгорания сухой травы сгорели восемь зданий, в том числе три жилых.

Пожары возникли в нескольких местах области. Вначале - на территории Выступовецкого лесничества огонь перебросился на административное здание "Прикарпатзахидтранс", сообщили в пресс-службе ГосЧС.

По состоянию на утро 17 апреля ГосЧС помогает работникам лесного хозяйства тушить сухую траву и лесную подстилку.

Кроме этого, пожар возник рядом с селом Новоселка Радомышльского района - там тоже загорелась сухая трава и лесная подстилка, огонь распространился на здания и сооружения села. Вследствие пожара уничтожено и повреждено восемь зданий, из них три жилых и пять нежилых отселенных домов.

"По состоянию на 7 утра 17 апреля наблюдается тление отдельных очагов травяного настила и лесной подстилки. К тушению привлечены 28 человек и семь единиц техники", - говорится в сообщении.