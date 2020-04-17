В Житомирской области в результате возгорания сухой травы сгорели восемь домов

Из них три - жилые.

В Житомирской области в результате возгорания сухой травы сгорели восемь домов
Фото: https://www.dsns.gov.ua/

В Житомирской области в результате возгорания сухой травы сгорели восемь зданий, в том числе три жилых.

Пожары возникли в нескольких местах области. Вначале - на территории Выступовецкого лесничества огонь перебросился на административное здание "Прикарпатзахидтранс", сообщили в пресс-службе ГосЧС.

По состоянию на утро 17 апреля ГосЧС помогает работникам лесного хозяйства тушить сухую траву и лесную подстилку.

Кроме этого, пожар возник рядом с селом Новоселка Радомышльского района - там тоже загорелась сухая трава и лесная подстилка, огонь распространился на здания и сооружения села. Вследствие пожара уничтожено и повреждено восемь зданий, из них три жилых и пять нежилых отселенных домов.

"По состоянию на 7 утра 17 апреля наблюдается тление отдельных очагов травяного настила и лесной подстилки. К тушению привлечены 28 человек и семь единиц техники", - говорится в сообщении.

Напомним, что из-за пожаров в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения 16 апреля в Киеве наблюдался едкий дым, вызванный продуктами горения. Столичная власть посоветовала не выходить из дома и плотно закрыть окна и двери.



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