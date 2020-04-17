В Минздраве утверждают, что многие верующие заразились коронавирусом именно в церкви

В Минздраве утверждают, что многие верующие заразились коронавирусом именно в церкви
Фото: Макс Требухов

В Минздраве утверждают, что из-за несоблюдения правил карантина и скопления людей в закрытом пространстве много верующих заразились коронавирусом именно в церкви.

Об этом сообщается в телеграм-канале Вирусные истории.

По данным Минздрава, по состоянию на 16 апреля на территории Киево-Печерской лавры зафиксировано почти 100 случаев заражения коронавирусом. Среди больных и настоятель монастыря. За неделю там уже двое монахов умерли, а Лавру решением столичных властей закрыты на карантин.

В Залещиках Тернопольской области вспышка коронавируса началась с заболевшего COVID-19 священника. Его госпитализировали только через несколько дней, и вскоре он скончался в больнице. Но перед тем священник контактировал примерно с 500 людьми, в частности на похоронах в соседнем Монастырисском районе.

В Мукачево Закарпатской области причиной вспышки коронавируса стала зараженная 69-летняя жительница, которая успела инфицировать по меньшей мере 19 человек. Женщина, имея симптомы заболевания, два дня подряд ходила на службу в Свято-Михайловский собор.

Кроме того, двое человек из Николаевской области заразились коронавирусом после посещения богослужения, на котором присутствовали две инфицированные женщины.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области коронавирус обнаружили у трех священников. Еще у пятерых священнослужителей подозревают заболевание коронавирусом. Шестеро из них проходят лечение в медицинских учреждениях.

Напомним, власти Львова решили протестировать на коронавирус всех священников.

В Тернополе экспресс-тесты сделали священникам Украинской греко-католической церкви и Православной церкви Украины.

Ранее в МВД пообещали не допустить массового скопления людей возле храмов на Пасху.

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