В Чернобыльской зоне из-за шквального ветра появились новые очаги тления

В Чернобыльской зоне отчуждения из-за шквальных порывов ветра во второй половине дня 16 апреля появились три новых очага тления. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС.

По словам спасателей, очаги не мастштабные и не несут угрозы. Продолжается пролив отдельных участков тления пней, остатков древесины, поваленных сухих деревьев и торфяников.

"Отряд ГосЧС привлечен к работе по локализации очагов в Корогодском, Дитятковском, Паришвеском и Денисовецком лесничествах", - добавили спасатели.

Угрозы для критических объектов "Укрытие" и "Вектор" нет. К тушению привлечены 1100 человек и 120 единиц техники, из них почти 1000 спасателей ГосЧС. Днем сообщалось, что над ликвидацией последствий возгорания работали около 500 человек.

Радиационный фон в Киеве и области в норме и не превышает природных фоновых значений (Киев - 0,012 мР/час, область - 0,011 мР/час при допустимом фне 0,05 мР/час). В городе Чернобыль - 0,023 мР/час, на КПД Дитятки - 0,02 м/Р в час при контрольно допустимом уровне до 0,055 мР/час.

Член общественного совета в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко сообщил в Facebook, что буря раздувает очаги тления до открытого огня.

Фото: facebook.com/yaroslav.chernobyltour